Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд

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Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

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Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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