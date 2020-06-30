Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
Футбол
Чемпионат России. ЦСКА обыграл «Спартак», «Локо» отыгрался на 95-й минуте матча с «Крыльями»
Sports.ru 04:20
Происшествия
В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры
По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
Вести.Ru 15:45
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Общество
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
РИА Новости 13:30
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 14:19
Политика
Белорусский ЦИК сократил оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
Игры
В Microsoft Store появилась дата релиза игры Crysis Remastered
В онлайн-магазине Microsoft Store появилась информация о дате выхода ремастера Crysis Remastered: 23 июля 2020 года.
МонаВиста 11:58
Происшествия
Губернатор Сипягин посетил здание сгоревшего драмтеатра
Губернатор посетил место пожара во второй раз, чтобы оценить масштаб произошедшего.
Довод 06:56
Общество
В Екатеринбурге с 1 июля откроют летние веранды ресторанов и кафе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил с 1 июля возобновить работу летних веранд кафе и ресторанов в Екатеринбурге.
Дождь 09:21
Авто
Mercedes-Benz создал сериал о жизни манекенов для краш-тестов
Mercedes-Benz представил на своём сайте первую серию необычного мини-сериала о жизни манекенов, которые имитируют людей при проведении краш-тестов.
Car.ru 05:09
Общество
Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%
Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
Игры
Последняя сборка Windows 10 позволяет повысить производительность игр на слабых PC
В последней сборке Windows 10 появилась возможность повышения производительности игр на бюджетных слабых PC.
SM News 13:12
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета вчера в 13:44
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой 08:10
Энергетика
На Украине отпускают цены на газ для населения в свободное плавание
До 1 июля на Украине цены на газ для населения формируются по формуле с привязкой к стоимости импортируемого газа.
Евразия Daily 12:06
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10