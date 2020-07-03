Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Цена на бензин в России опять побила рекорд

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Общество

В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни

Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
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Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку

Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС.
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Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
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В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
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Происшествия

Подтверждено загрязнение трех рек из озера из-за ЧП в Норильске

Вести.Ru 12:06
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Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии

Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
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Политика

Суд по MH17 впервые изучит российские данные

Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта.
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Происшествия

Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
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Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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Свежий тизер Ubisoft Forward показал кадры новых игр

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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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Red Bull подаст официальный протест против Mercedes

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Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии

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В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
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Экономика

В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

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В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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