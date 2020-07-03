Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com 02:34
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Единоборства
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
CT news 10:12
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку
Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, "взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя".
Газета.Ru 12:29
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:33
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Политика
Суд по MH17 впервые изучит российские данные
Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта.
Lenta.ru 12:00
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru вчера в 19:55
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Соплатформенник Jeep Grand Cherokee и один из самых популярных автомобилей своего класса в США получил более современный дизайн и обрел экстремальную версию SRT Hellcat с самым мощным в мире двигателем Hemi Hellcat V8.
Автоновости дня 06:01
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Киберспорт
Свежий тизер Ubisoft Forward показал кадры новых игр
Игромания.ру 10:14
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Общество
Red Bull подаст официальный протест против Mercedes
Motorsport.com Россия 10:10
Политика
Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии
Вести Подмосковья 02:34
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11