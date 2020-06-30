Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
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«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
RT на русском 15:41
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
ЦИК назвала данные по голосованию после обработки 42% протоколов
За поправки в Конституцию России проголосовали 75,99% граждан.
Известия 15:24
Общество
ЦИК: результаты голосования могут быть пересчитаны на четырех участках
Результаты голосования по поправкам в Конституцию могут быть пересчитаны на четырех избирательных участках.
РЕН ТВ 14:52
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.
RT на русском 15:21
Общество
Помощница Бабарико задержана в Минске и доставлена в СИЗО
Личная помощница кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Елена Карагачева задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Газета.Ru 15:28
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
Говорит Москва 12:48
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com 10:24
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UFC представил проморолик «Бойцовского острова»
Первый турнир на "Бойцовском острове" состоится уже 11 июля.
Sport.ru вчера в 02:59
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
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Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости 10:32
Футбол
«Валенсия» на своем поле уступила «Атлетику»
Советский спорт 15:30
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Шоу-бизнес
Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong
Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.
ФАН 28 июня в 22:06
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Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Футбол
Скопинцев стал лучшим игроком матча «Сочи» — «Динамо»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев признан лучшим игроком матча с «Сочи».
Soccer.ru 15:31
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».
Lenta.ru 14:53
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Kia Optima, сменившая "имя" на Kia K5, дебютировала на американском рынке.
Новые автомобили 12:07
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45