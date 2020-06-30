Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.

Общество ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны. 4,7K

Путешествия Авиакомпания Azur Air возобновляет рейсы из Петербурга в Сочи Ранее 78.ru рассказывал, что Пулково с 1 июля возобновляет круглосуточный режим работы, усилив режим дезинфекции помещений и контактных поверхностей в лифтах, на лестницах, стойках регистрации, зонах досмотра, трапах и в пассажирских автобусах. 2

Шоу-бизнес Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда. 125

Политика Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. 1,1K

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Футбол АЕК Карреры обыграл ПАОК в борьбе за второе место АЕК в рамках 31-го тура греческой Суперлиги на выезде обыграл ПАОК.

Общество Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества. 2

Экономика Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35. 4

Космос Парад планет смогут увидеть земляне в июле Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна. 20

Происшествия Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. 12

Хоккей Дадонов попал в топ-10 потенциально свободных агентов НХЛ Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов включен в десятку лучших хоккеистов НХЛ, которые могут вскоре стать неограниченно свободными агентами.

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,8K

Кино Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги» В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».

Футбол Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».