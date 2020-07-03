Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Общество

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RT на русском 07:12
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В Британии скончался самый старый кот в мире

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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru 13:33
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Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде

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Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об итогах пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии.
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Общество

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом.
URA.Ru 16:08
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
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ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
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Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 12:54
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой

Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
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Лишенный сана отец Сергий заявил, что не намерен покидать монастырь

Лишенный сана отец Сергий заявил, что не покинет Среднеуральский женский монастырь, где является духовником.
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Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
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Армия и оружие

Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда

Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
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Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
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Футбол

КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

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Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
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Радикалы бросили гранату в полтавский офис «Оппозиционной платформы»

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Apple готовит к выпуску iMac на 10-ядерном процессоре Intel

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Армия и оружие

Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»

Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
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Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа

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