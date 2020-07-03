Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Ведомости 13:24
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде
Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:12
Автоспорт
Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об итогах пятничных свободных заездов перед Гран-при Австрии.
Metaratings 15:05
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом.
URA.Ru 16:08
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 12:54
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Религия
Лишенный сана отец Сергий заявил, что не намерен покидать монастырь
Лишенный сана отец Сергий заявил, что не покинет Среднеуральский женский монастырь, где является духовником.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:16
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим карантина сняли в Краснодарском крае с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы, при этом регион вернулся к действию режима "Повышенная готовность".
ТАСС 09:39
Армия и оружие
Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда
Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa 15:19
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 15:43
Гаджеты
Apple готовит к выпуску iMac на 10-ядерном процессоре Intel
Сообщается, что компания используется 10-ядерный процессор Core i9-10910.
Vevby.ru 13:02
Армия и оружие
Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»
Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Утро.ru 13:28
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM вчера в 06:07
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10