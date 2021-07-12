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Биржевая цена бензина АИ-92 достигла исторического максимума

Цена бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного в истории показателя в 55 745 руб. за тонну, следует из данных площадки. Предыдущий максимум был зафиксирован 9 июля.В источнике

С чего всё началось

Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну. На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась.
РИА Новости07:51

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Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 близки к историческим максимумам

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Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

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Цены на бензин в России побили рекорд

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Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже приблизились к историческим максимумам

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1 июня глава Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук во вторник, 1 июня, заявил о том, что никто из стран — участниц переговоров нормандского формата не будет против участия Соединенных Штатов в обсуждениях.
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