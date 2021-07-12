Цена бензина АИ-92 в ходе сегодняшних торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла рекордного в истории показателя в 55 745 руб. за тонну, следует из данных площадки. Предыдущий максимум был зафиксирован 9 июля.

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С чего всё началось Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну. На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась. РИА Новости 07:51