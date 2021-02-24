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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Биржевой и финансовый аналитик Демура назвал условие для доллара по 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, когда может произойти серьезное изменение курса рубля к американской валюте. Об этом сообщает EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник.В источнике
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По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.
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Аналитик озвучил условие для доллара по 30 рублей

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