Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, когда может произойти серьезное изменение курса рубля к американской валюте. Об этом сообщает EVO-RUS.COM со ссылкой на собственный источник.

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С чего всё началось Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии. Вечерняя Москва 22 февраля в 07:48