Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс доллара достиг 75 рублей впервые за четыре года

Биржевой курс доллара в ходе торгов на 13:58 мск повысился на 2,05 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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