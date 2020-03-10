Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара достиг 75 рублей впервые за четыре года
Биржевой курс доллара в ходе торгов на 13:58 мск повысился на 2,05 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
На Московской бирже курс доллара превысил 71,8 рубля, а евро — 81,8 рубля
Новости Воронежа10 марта в 03:47
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Комментарии
Музыка
Little Big представила песню для Евровидения
Финансы
Индекс РТС упал до 1000 пунктов
Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.
Финансы
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса
Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован.
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Экономика
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
После переговоров СМИ сообщили о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ
Владимир Путин присвоил Пелагее звание Заслуженной артистки РФ.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Кино
В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»
В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде сокрушил ЛАСК
Футболисты австрийского ЛАСКа в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома проиграли английскому «Манчестер Юнайтед».
Общество
Турция может отложить начало туристического сезона из-за коронавируса
Анкара, 11 марта 2020, 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции
В столице подтвердили еще четыре случая коронавирусной инфекции.