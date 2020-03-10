Биржевой курс доллара в ходе торгов на 13:58 мск повысился на 2,05 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Биржевой курс доллара достиг 75 рублей впервые за четыре года

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