Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
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Происшествия
При взрыве в Бейруте пострадали около 2,5 тыс. человек
Реальное время вчера в 15:42
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
Финансы
ФРС в панике: бюджетный дефицит США становится «неприличным»
Москва, 5 августа 2020, 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки.
REGNUM 09:46
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Футбол
Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение
Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 03:49
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась.
РИА Новости 20:15
Политика
Схему событий с «боевиками» в Белоруссии описал избежавший задержания
Как рассказал мужчина, он должен был стать 34-м задержанным, однако избежал задержания, пишет «Московский комсомолец».
RuNews24.ru 20:37
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Футбол
ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Коммерсантъ 13:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период»
Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период".
РИА Новости 03:16
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости 20:31
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news 15:40
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Футбол
«Ротор» взял у ЦСКА в аренду защитника Седрика Гогуа
ЦСКА отдал «Ротору» 26-летнего защитника Седрика Гогуа в аренду на сезон 2020/2021, официально сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте команды.
ИА Городские вести. Волгоград 11:58
Общество
Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»
Телепрограмма 06:56
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Автоспорт
Pirelli назвала две версии разрушения колеса на болиде Квята
Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что причиной схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Сильверстоуне стало повреждение заднего правого колеса.
Матч ТВ 01:44
Авто
СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей.
РБК 18:01
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Происшествия
На Урале задержали мэра Богдановича
В среду, 5 августа стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Свердловской области главы Богдановича Павла Мартьянова.
Kursk.com 13:43
Политика
Эксперт Носович рассказал о реакции РФ на торговый шантаж Прибалтики
Российская Федерация больше не заинтересована в сотрудничестве с прибалтийскими странами в вопросе экономического и торгового партнерства.
ФАН 04:31
Финансы
Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год
Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб. На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Ведомости 07:49
Космос
Обнаружена молодая галактика с рекордно низким содержанием кислорода
Астрономы обнаружили, что в одной галактике (HSC J1631 + 4426), расположенной на расстоянии 430 миллионов световых лет в созвездии Геркулеса, содержание кислорода составляет всего 1,6 процента от солнечного.
Научная Россия 03 августа в 01:48
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13