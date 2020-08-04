Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
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Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
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Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
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На Южном Урале снижается заболеваемость коронавирусом
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В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей
В Бейруте после взрыва в порту погибли 10 спасателей, пишет ливанский новостной портал LBCI Nеws.
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Происшествия
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
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«Спартак» объявил о переходе Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщила клубная пресс-служба.
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Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
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Лия Ахеджакова отреагировала на уход Сергея Гармаша из «Современника»
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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
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Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером
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Lenta.ru 01:25
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У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
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В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 68 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:45
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Убыток Honda в первом финансовом квартале превзошел ожидания
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Интерфакс 05:18
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СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
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Lenta.ru 02:33
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Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
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Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Четыре псковича с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
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Жители пяти российских регионов получают повышенные дозы облучения
Роспотребнадзор объявил, что жители ряда регионов Сибири, Дальнего Востока и юга России сталкиваются с риском повышенного облучения природными источниками радиоактивного газа - радона.
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