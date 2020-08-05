Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
РИА Новости 06:40
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
Происшествия
ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила
Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Хоккей
«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Мишустин собрался посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
Интерфакс 04:07
Игры
«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр
3DNews 06:55
Политика
Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии
Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости 03:55
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Экономика
На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса.
REGNUM 07:09
Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
Здоровье
В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса
В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
Общество
В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом
В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38