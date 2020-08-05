Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.

Биржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля

Происшествия Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. 60

Политика ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города. 14

Происшествия ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.

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Происшествия В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19 Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19. 8