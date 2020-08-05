Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля

Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доллар и евро снижаются к рублю на открытии торгов

Газета.Ru03:08

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:41

Курс доллара снизился на открытии торгов

News.ru03:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Курс доллара снижается на торгах Мосбиржи 5 августа

Экономика сегодня03:11

Рубль не отреагировал на решение Минфина снизить объем продажи валюты в 1,8 раза

ТАСС05:50

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа

RT на русском03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Экономика

«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Интерфакс 02:11
10
Происшествия

Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами

Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.
Lenta.ru 02:50
60
Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

РБК 07:12
19
Футбол

В «Уфе» назвали «Спартак» подходящим клубом для Урунова

Газета.Ru 05:21
Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
235
Происшествия

В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

РИА Новости 06:40
Политика

ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
14
Происшествия

ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила

Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Общество

Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней

В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
49
Происшествия

Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка

Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
17
Хоккей

«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Авто

«Цифровую экосистему» наращивает компания «Mercedes»

ГЛАС.RU 02:42
Политика

Мишустин собрался посетить Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
Интерфакс 04:07
112
Игры

«Это не каннибализм»: Activision Blizzard верит в успех Diablo Immortal и своих будущих мобильных игр

3DNews 06:55
Политика

Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии

Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости 03:55
3
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
2,1K
Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
603
Экономика

На профилактику коронавируса бизнес Петербурга получил 600 млн рублей

Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 14:09 — REGNUM Предприятия Петербурга получили из бюджета 600 млн рублей на профилактику коронавируса.
REGNUM 07:09
Происшествия

В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19

Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
8
Здоровье

В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса

В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
RuNews24.ru 00:25
856
Общество

В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом

В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 04:27
1,1K
Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
172
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей

Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
15
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
862
Политика

В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК

Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
165
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
461
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
821
Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
180
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное