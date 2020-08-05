Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Авто
Владелец ЛуАЗ-969М постарался исправить все его недостатки. Получилось?
CARakoom.com 04 августа в 17:44
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ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика
Лукашенко объяснил основу и суть своей политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал про основу и суть политики "по-белорусски".
Деловое.ТВ вчера в 14:16
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф назначили в связи с тем, что "Газпром" отказался предоставить запрошенную регулятором информацию по газопроводу "Северный поток – 2".
Evo-rus.com вчера в 12:23
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:43
Футбол
Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса.
Матч ТВ вчера в 20:55
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru вчера в 09:06
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия вчера в 08:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В ПФР подчеркивали, что не все семьи, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, могут рассчитывать на 10000 руб. после пятого августа.
Evo-rus.com 01:21
Армия и оружие
Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
News.ru вчера в 10:48
Происшествия
Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда
News.ru 04 августа в 05:18
Общество
The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии
Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).
РБК вчера в 21:55
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Политика
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Обратиться к главе правительства ФРГ Тихановской предложил журналист, попросивший ее сформулировать послание Ангеле Меркель.
РБК вчера в 11:37
Экономика
Лист не советует россиянам покупать доллары перед выборами в США
Лист напомнила, что американскую валюту сильно штормило во время выборов президента США в 2016 году.
Экономика сегодня 00:31
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
Армия и оружие
Вместо российских ЗРС С-300 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Газета.Ru 04 августа в 10:40
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»
161.ru вчера в 05:10
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46