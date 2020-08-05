Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.

Биржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля

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