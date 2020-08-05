Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара на открытии торгов снижался до 73,31 рубля
Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 25 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 73,31 рубля.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
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Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
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В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Футбол
Гогуа на правах аренды перешёл из ЦСКА в «Ротор»
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Общество
Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области
Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
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Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
Культура
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов и другие гости премьеры документального сериала «Хватит!»
Премьеру посетили Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов, Мария Ивакова, Вадим Глускер, Александра Митрошина, Мария Арзамасова и другие.
ОК! 04:04
Общество
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки
С начала года выявлено более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники, заявил газете «Коммерсантъ» ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.
Афиша Daily 06:21
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
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Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление
Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
Транспорт
Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров
Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.
ИА Красная Весна 06:15
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
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Кино
«Кинотавр» откроется мультфильмом Андрея Хржановского
Фестиваль Кинотавр откроется новым мультфильмом Андрея Хржановского Нос, или заговор не таких.
Inc-news.ru 07:23
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
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Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
Армия и оружие
Армия России готовится показать свое лучшее вооружение
Русская народная линия вчера в 09:13