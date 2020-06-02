Финансы
ИА БанкИнформСервисДоллар опустился ниже 69 рублей
В банках Екатеринбурга к 12:30 часам местного времени лучший курс покупки доллара составляет 69,14 рублей, евро - 76,92 (Банк «НЕЙВА»). Продают валюты соответственно от 69,29 (Банк «Уралфинанс») и 77,12 (Банк «Уралфинанс», Плюс Банк).
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Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Общество
В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса
В Санкт-Петербурге специалисты рассказали о росте смертности от новой коронавирусной инфекции.
Санкт-Петербургские ведомости 09:56
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Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале
Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции
Президент России Владимир Путин поддержал призыв к закупке госкомпаниями отечественной продукции легкой промышленности, считает меру своевременной.
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Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Общество
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей
По примерным подсчетам борьба с коронавирусной инфекцией обошлась Московской области в 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Российская газета 10:51
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия
Президент Владимир Путин 2 июня утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
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Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
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Брянский суд огласит приговор трансгендеру Мишель
Сегодня состоялось заседание суда по делу нашумевшего трансгендера.
Труд (Клинцовский район) 09:30
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.
Ведомости 10:31
Армия и оружие
Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества
Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане.
ФАН 07:47
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Место с самым чистым воздухом на планете находится рядом с Антарктидой.
ToDay News Ufa вчера в 15:32
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В центре Москвы в ДТП с пятью автомобилями пострадал человек
Пять автомобилей столкнулись в среду днем в центре Москвы, на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом - пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 08:53
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной
31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.
Paparazzi.ru вчера в 06:21
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Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Футбол
В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола
Хорватское издание Sportske Novosti сделало статью про бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
Metaratings 04:49
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Наука
Коронавирус может успешно размножаться в клетках сердца
Evo-rus.com 03:17
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От коронавируса скончался еще один саратовец
В Саратовской области от коронавируса скончались уже 35 человек.
Взгляд-инфо 05:16