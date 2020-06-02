Если страны ОПЕК+ сохранят текущие объемы добычи, то в ближайшее время курс американской валюты будет снижаться, пока не достигнет 68 рублей за доллар, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В этом случае стоимость одного барреля нефти марки Brent могут достичь 40 долларов.

Технологии Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ». 104

Шоу-бизнес Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля. 18

Общество В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения. 685

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 640

Армия и оружие Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук. 23

Спорт Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 17

Биатлон В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.

Политика Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств двух стран. 16

Политика Русские хакеры: США снова обвинили в своих бедах Россию Журналист Аарон Мэйт написал в Твиттере: «Очевидно, Сьюзен Райс только что сказала CNN, что русские могут поддержать или финансировать протесты на этой неделе в США».

Общество В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. 1,6K

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». 2,1K

Политика Пушков заявил о внутреннем расколе США Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 340

Кино Актеры «Властелина колец» воссоединились благодаря Джошу Гэду 31 мая на YouTube канале Reunited Apart появилось видео с Zoom-конференцией, где Джош Гэд встретился с актерами трилогии «Властелин колец». 23

Наука Ученые выяснили, как животные испытывают стресс Эксперты использовали тепловизионную технологию для того, чтобы понять, как животные испытывают стресс.

Общество Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином. 381

Авто Компания BMW официально показала новую 4-ю серию Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные. 1