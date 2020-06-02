Финансы
Восток-МедиаКурс доллара рухнул из-за подорожания нефти
Если страны ОПЕК+ сохранят текущие объемы добычи, то в ближайшее время курс американской валюты будет снижаться, пока не достигнет 68 рублей за доллар, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В этом случае стоимость одного барреля нефти марки Brent могут достичь 40 долларов.
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Технологии
Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг
Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 03:22
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук.
Lenta.ru 10:02
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Политика
Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств двух стран.
Интерфакс 12:00
Политика
Русские хакеры: США снова обвинили в своих бедах Россию
Журналист Аарон Мэйт написал в Твиттере: «Очевидно, Сьюзен Райс только что сказала CNN, что русские могут поддержать или финансировать протесты на этой неделе в США».
Актуальные комментарии вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
По словам Башкетовой, Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, успешно вышла на плато, поэтому торговым центрам было разрешено там работать.
Evo-rus.com 14:44
Армия и оружие
Sohu: эсминец ВМС США попытался войти в Керченский пролив
Discover24 вчера в 03:11
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Напомним, в рамках контакта НАСА и «Роскосмоса», с 2011 года астронавтов доставляет на МКС только российские пилотируемые космические корабли серии «Союз».
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости 13:10
Политика
Пушков заявил о внутреннем расколе США
Пушков заявил в СМИ о внутреннем расколе США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:04
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились благодаря Джошу Гэду
31 мая на YouTube канале Reunited Apart появилось видео с Zoom-конференцией, где Джош Гэд встретился с актерами трилогии «Властелин колец».
SM News 12:36
Наука
Ученые выяснили, как животные испытывают стресс
Эксперты использовали тепловизионную технологию для того, чтобы понять, как животные испытывают стресс.
Goroday.ru 02:54
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь стартовых гонок сезона-2020
Metaratings 05:59
Общество
Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева
Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
Znak.com 03:41
Авто
Компания BMW официально показала новую 4-ю серию
Если дизайном экстерьера и особенно – лицевой частью с большой решёткой радиатора, перенесённой с Concept 4, который показали в 2019-м – купе существенно отличается от седана, то внутреннее пространство у них аналогичные.
CarsWeek.ru 13:45
Политика
Пропавший на Украине десантник задержан в Крыму
Украинский военный задержан в Крыму за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:41