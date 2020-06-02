Финансы
Российская газетаКурс доллара на открытии торгов опустился ниже 69 рублей
В начале сессии за доллар давали меньше 69 рублей, сообщает Московская биржа. По состоянию на 10.48 мск, курс доллара упал до 68,96 рубля впервые с 6 марта, евро - до 76,79 рубля.
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Политика
Песков заявил о недопустимости пропаганды нацизма в украинской игре
Украинская компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg содержит в себе элементы пропаганды нацизма, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня журналистам.
ИА Красная Весна 07:45
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com 06:24
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Авто
Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks
Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили 00:27
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
Gazeta.SPb вчера в 20:16
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:07
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
Авто
BMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы
Пять автомобилей столкнулись в среду днем на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом в центре Москвы, сообщили 3 июня в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Известия 11:20
Политика
Россия отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что российская сторона отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в Соединённых Штатах.
RT на русском 11:00
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Политика
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
Общество
Россиян предупредили о токсинах в овощах и фруктах
В Роскачестве рассказали о токсинах, содержащихся в овощах и фруктах, и их потенциальном влиянии на человеческий организм, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:53
Игры
Sony устроила двухнедельную распродажу в PlayStation Store
Компания Sony запустила акцию "Время играть", в рамках которой игроки могут приобрести в PlayStation Store видеоигры со скидками до 74%.
Экономика сегодня 07:21
Политика
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
REGNUM 07:11
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:48
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с астронавтами к МКС
Успешная миссия Crew Dragon не только позволит обогнать Boeing в этой гонке, но и определит дальнейшее стратегию НАСА по сотрудничеству с частными компаниями.
Gorod48 30 мая в 18:06
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
МИР 24 01 июня в 08:02