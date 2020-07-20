Финансы

Вести.RuВести.RuРубль падает: биржевой курс доллара превысил 72 рубля

Курс рубля в понедельник достиг минимума за 2,5 месяца и превысил 72 рубля. В первый час торгов курс доллара и евро вырос на 20 копеек – до 72,15 рубля и 82,4 рубля, согласно данным торгов биржи.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°03:45

Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ03:30

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:39

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС03:23

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru03:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
6
Шоу-бизнес

Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина

Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.
Газета.Ru 04:01
37
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
557
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет 01:51
71
Космос

На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
46
Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
76
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
34
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru вчера в 03:04
3,8K
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
555
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
386
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,5K
Общество

В России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19.
Sputnik Абхазия 04:08
4
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
6
Автоспорт

Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено

Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».
RT на русском 18 июля в 13:56
1
Политика

В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
Российская газета вчера в 23:24
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
2
Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
Piter.tv 04:13
Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
1
Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

По итогам исследования, рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил пятьдесят пять процентов, в то время как рейтинг Трампа составил сорок процентов. уточняется, что данный опрос проводится с 12 по 15 июля по телефону.
Страна Советов on-line 04:26
139
Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган "ушел в отрыв".
Слово и Дело 03:01
15
Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
214
Общество

Роскачество сообщило об опасных паразитах в рыбе и раках

РБК 04:06
9
Путешествия

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
33
Политика

Турция приступила к разведочному бурению в Черном море

Турецкое буровое судно Fatih приступило к разведочному бурению месторождений углеводородов в Черном море, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в понедельник.
ПРАЙМ 04:48
Здоровье

Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
3
Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
115
Биатлон

Майгуров назвал свои основные задачи в качестве президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о трёх своих основных задачах.
RT на русском 04:46
Футбол

Генеральный директор «Зенита» Медведев ответил на критику Федуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил удивление после обвинений владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал питерский клуб «дутым чемпионом».
LiveResult.Ru вчера в 15:57
Общество

Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин

Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
1
Футбол

«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу

"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
Деловое.ТВ 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное