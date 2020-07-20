Финансы
ТАССЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro вчера в 13:32
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Протестующие встанут около монастыря, который посетит король Филипп VI. В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании.
Piter.tv 07:03
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России.
Piter.tv 18 июля в 07:05
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Авто
Производство Lada 4x4 могут запустить в Германии
В случае невозможности организации сборки именно Lada 4x4 у авторов проекта имеется запасной вариант: производство оригинальной модели на агрегатах российского внедорожника.
Тарантас Ньюс 02:29
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Здоровье
Испанский врач назвал продукт для похудения
Live24 03:14
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Происшествия
В Саратове произошло нападение на следователя
Нападение произошло в понедельник в Саратове на сотрудника областного управления СК РФ, угрозы его жизни нет, сообщило ведомство.
РИА Новости 07:17
Культура
Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября
Агентство Москва 06:43
Экономика
Новые акции на СПб Бирже: Volkswagen, Daimler, Metro, Adidas и другие
Российские инвесторы смогут купить такие бумаги как Volkswagen и Daimler, Deutsche Воrsе, Adidas и Puma, Lufthansa, Siemens и даже футбольного клуба "Боруссия".
РБК 07:09
Общество
Мэр Норильска объявил об отставке
Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие
Строительство подлодок с гиперзвуковым оружием началось в России
Генеральный директор петербургского завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что предприятие преступило к строительству двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток», которым будет под силу нести гиперзвуковое оружие.
Журналистская правда 07:48
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Политика
Песков выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Украина выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы конфликт внутри страны закончился.
Известия 07:22
Общество
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
Футбол
Жиго может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 07:22
Армия и оружие
В Петербурге заложили фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»
Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Политика
Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к уничтожению США
Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению США.
Народные новости вчера в 16:20