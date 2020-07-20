Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

ТАСС06:15

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°03:45

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:39

Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ03:30

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru03:12
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном

На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Советский спорт 04:26
Политика

Песков заявил об отсутствии вакцины от коронавируса у Путина

Москва, 20 июля 2020, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса.
REGNUM 06:08
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Происшествия

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс 01:17
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Экономика

ЮГК увеличила долю в Petropavlovsk за счет конвертации облигаций

"Южуралзолото ГК" (ЮГК) увеличила свою долю в капитале Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") путем конвертации облигаций в акции, следует из сообщения ЮГК.
Вестник золотопромышленника 05:24
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
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Кино

Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой «Псих»

Российская газета 05:49
Игры

Геймер использовал ремейк MediEvil для запуска игры PS1 на PS4

Актуальные Новости 01:19
2
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
2
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
242
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
463
Здоровье

Более 50 жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, на данный момент от коронавируса скончался 51 житель региона.
Saratovnews 05:42
Армия и оружие

В Черном море начались украинско-американские учения

В Черном море стартовали учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Интерфакс 06:20
47
Общество

За сутки в Тульской области выявили 43 носителя коронавируса

За последние сутки в Тульской области выявлено 43 новых случая коронавируса. Лб этом сообщает региональный оперштаб.
Тульская пресса 04:06
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Кино

Участников «Голос. Дети» пригласили на запись саундтрека «Гардемарины-4»

По приглашению режиссера фильма «Гардемарины-4» Светланы Дружининой, в записи песен будут участвовать Софья Льорет (Москва), Егор Блинов (Саратов) и Иван Кургалин (Великий Новгород).
Газета Новгород 06:25
Кино

Умер кинорежиссёр Александр Боголюбов

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссёр Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни.
RT на русском 06:18
Армия и оружие

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков

По мнению автора, на базе могут располагаться не дельфины, а тюлени, однако последнее считается маловероятным.
Lenta.ru 06:11
Футбол

«Химки» обещали сегодня определиться, будут заявляться в РПЛ или нет

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ.
Бомбардир.ру вчера в 04:53
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Кино

Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза

Поклонники Ghost of Tsushima показали, как мог бы выглядеть главный герой игры, если бы его роль исполнил актер Том Круз.
CyberSport.ru 05:22
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,5K
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
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Политика

Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция

Издание URA.RU отмечает, что в очередной раз повысить пенсионный возраст может позволить поправка в пункте ж 1 статьи 72: совершеннолетние дееспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
LentaChel.ru 02:24
9
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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