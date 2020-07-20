Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Происшествия
Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян
Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Общество
Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО
Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
Политика
Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан
Указ Президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края ещё не подписан, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:17
Общество
В России выявили минимальное с апреля число новых больных COVID-19
В России за сутки выявили 5940 новых больных COVID-19 в 85 регионах.
BFM.ru 04:16
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия
ToDay News Ufa 06:27
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Футбол
Судьи отменили гол «Спартака» в ворота «Зенита» с помощью VAR
Ранее Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» с помощью VAR за фол Гапонова на Азмуне в штрафной площади «красно-белых».
Metaratings вчера в 12:13
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Политика
Песков призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений
Россия желает, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнил взятые Киевом на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Экономика сегодня 06:42
Кино
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Шоу-бизнес
Певица Лолита пешком пересекала госграницу в Смоленской области
Известная российская певица Лолита Милявская была вынуждена пешком пересекать границу по пути на фестиваль «Славянский базар» в Витебске.
Smolnarod.ru 04:54
Происшествия
Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином
В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву.
Lenta.ru 06:00
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Здоровье
В Тюменской области обнаружены два новых очага коронавируса
Новые случаи зарегистрированы в тюменском медучреждении и строительной компании в Тобольске.
Новости Тюмени 72.ru 05:15
Космос
Потрясающее зрелище — полет кометы сняли с борта МКС. Видео
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:25
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Российская газета вчера в 09:52
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
Игры
Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр
Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов
Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.
ПолитРоссия вчера в 08:46
Общество
На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли
Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Происшествия
В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал
Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.
Четвертая Власть 05:15