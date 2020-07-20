Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
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Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ru03:57

Курс доллара превысил 72 рубля

Телеканал 360°03:45

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:23

Курс доллара превысил 72 рубля

Коммерсантъ03:30

Курс доллара на старте торгов Мосбиржи превысил 72 рубля

ТАСС03:23

Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Интерфакс03:39

Курс доллара пробил отметку в 72 рубля

Lenta.ru03:12
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Происшествия

Пираты похитили с борта танкера в Гвинейском заливе семерых россиян

Как объявила 18 июля компания Alison Management, в управлении которой находится подвергшийся нападению танкер, пираты взяли в заложники в Гвинейском заливе с борта танкера Curacao Trader 13 членов экипажа, состоявшегося из 19 граждан России и Украины.
ТАСС 06:09
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Футбол

Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»

Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
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Общество

Генпрокуратура России признала нежелательными 6 американских НКО

Генпрокуратура России признала нежелательными шесть американских НКО и одну британскую.
Известия 06:45
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Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Указ Президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края ещё не подписан, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:17
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Общество

В России выявили минимальное с апреля число новых больных COVID-19

В России за сутки выявили 5940 новых больных COVID-19 в 85 регионах.
BFM.ru 04:16
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
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Культура

Ксения Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия

ToDay News Ufa 06:27
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Футбол

Судьи отменили гол «Спартака» в ворота «Зенита» с помощью VAR

Ранее Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» с помощью VAR за фол Гапонова на Азмуне в штрафной площади «красно-белых».
Metaratings вчера в 12:13
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Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
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Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Политика

Песков призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Россия желает, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнил взятые Киевом на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Экономика сегодня 06:42
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Кино

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Шоу-бизнес

Певица Лолита пешком пересекала госграницу в Смоленской области

Известная российская певица Лолита Милявская была вынуждена пешком пересекать границу по пути на фестиваль «Славянский базар» в Витебске.
Smolnarod.ru 04:54
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Происшествия

Полицейский через WhatsApp извинился перед митинговавшим россиянином

В Петропавловске-Камчатском начальник городской полиции через WhatsApp дважды принес извинения задержанному организатору первомайского митинга Александру Зайцеву.
Lenta.ru 06:00
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Единоборства

Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Здоровье

В Тюменской области обнаружены два новых очага коронавируса

Новые случаи зарегистрированы в тюменском медучреждении и строительной компании в Тобольске.
Новости Тюмени 72.ru 05:15
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Космос

Потрясающее зрелище — полет кометы сняли с борта МКС. Видео

Sputnik Кыргызстан вчера в 00:25
Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Российская газета вчера в 09:52
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Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
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Игры

Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр

Консоль Xbox Series X может получить несколько эксклюзивных игр.
Актуальные Новости 01:55
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Армия и оружие

Forbes считает, что Россия задействовала в Сирии боевых дельфинов

Россия может использовать специально обученных дельфинов в Сирии. Такие выводы были сделаны американским военным экспертом Хайем Саттоном.
ПолитРоссия вчера в 08:46
Общество

На Урале коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли

Сегодня, 20 июля, в Свердловской области коронавирусом заразились еще 234 человека, двое погибли.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:02
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Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
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Происшествия

В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал

Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.
Четвертая Власть 05:15
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