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Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля

Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

URA.Ruвчера в 03:57
Интерфакс

Рубль вечером продолжил расти к доллару и евро

Интерфаксвчера в 13:06
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля

ТАССвчера в 06:15
Телеканал 360°

Курс рубля вырос на бирже после повышения стоимости нефти

Телеканал 360°вчера в 16:15
РБК

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБКвчера в 03:10
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02
RuNews24.ru

На московской бирже курс евро превысил 82 рубля

RuNews24.ru19 июля в 03:04
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 20 июля: доллар на торгах подешевел, а евро подрос

КП - Беларусьвчера в 10:37
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В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM01:17
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известиявчера в 13:16
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Фелиш и Гризманн включены в сборную разочарований сезона Ла Лиги

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом: Яспер Силлессен (" Валенсия") — Тьерри Коррея (" Валенсия"), Фернандо Калеро (" Эспаньол"), Джуниор Фирпо (" Барселона") — Рони Лопеш (" Севилья"), Денис Суарес (" Сельта"), Матиас Варгас (" Эспаньол"), Жоау Фелиш (" Атлетико") — Антуан Гризманн (" Барселона"), Лука Йович (" Реал"), Борха Иглесиас (" Бетис").
Sport24.ru00:14
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Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 2418:48
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ruвчера в 08:44
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ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка, вероятнее всего, будет понижена на 0,25–0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
РБК19 июля в 10:02
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Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известиявчера в 13:40
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