Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
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Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.В источнике
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