Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" вечером в среду. При этом курс доллара поднялся выше 77 руб./$1, евро торгуется вблизи 90 руб./EUR1. Курс доллара в 17:17 составил 76,99 руб./$1, поднявшись на 88,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Интерфакс10:33
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъ13:50
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Известия10:43
Газета.Ru

Доллар превысил 77 рублей на Мосбирже впервые с апреля

Газета.Ru10:33
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Москва 24

Курс доллара впервые с апреля вырос до 77 рублей

Москва 2410:22

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБК16:38
117

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

В «сториз» инстаграма команды Тутберидзе опубликовано сообщение супруги Плющенко Яны Рудковской из личной переписки с Загитовой: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже».
Советский спортвчера в 16:40
14

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
216

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
2,4K

Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
1

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПресс02:34
1K