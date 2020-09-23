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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБК11:36
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС10:54
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компания11:02
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвы10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости10:23
Коммерсантъ

Доллар превысил 77 рублей впервые с апреля

Коммерсантъ10:53

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБК01:12
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Додон заявил об особом статусе русского языка в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон на сессии Генассамблеи ООН заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения, а его знание является преимуществом для граждан республики.
РИА Новости13:27

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
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