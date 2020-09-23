Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
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