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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля

Отмечается, что в среду, 23 сентября, курс доллара в ходе торгов вырос на 1,2 процента и составил 77,12 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 22 апреля 2020 года.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ruвчера в 06:31

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Драйзайтль получил приз лучшему хоккеисту сезона по версии игроков НХЛ

Немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт21 сентября в 18:40