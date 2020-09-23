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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
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Коммерсантъ

Рублю не хватает иммунитета

Коммерсантъвчера в 13:50
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Эхо Москвы

Доллар на московской бирже этим вечером поднялся до уровня в 77 рублей

Эхо Москвывчера в 10:30
РБК

Курс доллара превысил ₽77 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 11:36
Компания

Доллар поднялся выше 77 рублей

Компаниявчера в 11:02

Швеция планирует ввести карантин в случае вспышки коронавируса

Помимо обрушившейся критики в адрес властей Швеции из-за отказа вводить строгие меры на фоне пандемии, за последние несколько недель в стране был зафиксирован рост числа заболевших людей.
Швеция планирует ввести карантин в случае вспышки коронавируса
Деловое.ТВвчера в 09:52
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Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»

Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия22 сентября в 07:07

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
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Сбербанк вложит в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В рамках создания инфраструктуры курорта в 2017–2018 годах на строительство механической системы оснежения было потрачено 505,3 млн рублей, из них 480 млн рублей федерального бюджета, 25,3 млн рублей — республиканского.
Известиявчера в 02:10
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