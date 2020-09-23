Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля
Смотрите также
Мирослава Карпович показала фото в мокром платье
ФРГ не может открыть уголовное дело по инциденту с Навальным
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе
Александр Лукашенко втайне вступил в должность президента Белоруссии
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Настя Каменских показала голую грудь на курорте
Алла Пугачева подарила Никите Преснякову особняк в Малых Бережках
Наталья Водянова поделилась фото и видео со свадьбы
Apple может представить новые iPhone 13 октября
В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.В источнике
Подробнее о событии