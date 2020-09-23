Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября. По состоянию на 17:22 по московскому времени курс доллара вырос до 77,07 рубля, прибавив 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро торговался на уровне 89,97 рубля.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Inc-news.ru

Курс доллара вновь поднялся выше 76 рублей

Inc-news.ru21 сентября в 09:15
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новостивчера в 10:23
ИА Красная Весна

Курс доллара перевалил за 77 рублей в ходе торгов

ИА Красная Веснавчера в 10:46
Интересант

Доллар давит на нацвалюту, подскочив выше 77 рублей и устремившись к апрельским максимумам

Интересантвчера в 10:30
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфаксвчера в 10:33
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°21 сентября в 05:06

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Известия21:37
1K

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
3,4K

Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
26

Помощник Алибасова попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру

Помощник Алибасова Сергей Моцарь через представителя передал суду претензии к Шукшиной, которые заключаются в том, что народная артистка до сих пор не перевезла свои вещи со спорной квартиры.
RuNews24.ruвчера в 02:36
107

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
216

ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
1,4K

РФС признал ошибку судьи Карасева в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Напомним, встреча состоялась в рамках седьмого тура российского первенства и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:1. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Vprognoze.ruвчера в 06:27
2

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
985

Disney перенесла премьеру фильма «Черная вдова» на 2021 год

Первоначально премьера картины о Черной вдове должна была выйти 1 мая 2020 года, но неблагоприятная обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, вынудила студию перенести выход ленты на 6 ноября.
Экономика сегодня03:35
6