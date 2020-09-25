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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.В источнике
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