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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.В источнике
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Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

Трамп определился с кандидатурой на должность члена Верховного суда

По сведениям республиканцев, опрошенных телекомпанией, многие сотрудники администрации нынешнего американского лидера в частных беседах отмечают, что Трамп уже определился с кандидатурой нового члена Верховного суда.
Трамп определился с кандидатурой на должность члена Верховного суда
Известия18:10

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Джонсон призвал «прекратить безобразные распри» для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.
РИА Новости17:42
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском24 сентября в 12:33
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