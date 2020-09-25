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Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2020 года, а курс евро превысил 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 25 сентября.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье
Газета.Ru12:13
24

«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
3

Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Летидор23 сентября в 05:30
125

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service23 сентября в 05:01
24