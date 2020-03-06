Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей
В ближайшие дни нервное движение сохранится, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66 – 68 руб. / $, сказал Кадулин.
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