Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

В ближайшие дни нервное движение сохранится, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66 – 68 руб. / $, сказал Кадулин.
Читать в источнике
Комментировать329

Подробнее о событии

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ruвчера в 06:49

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москвавчера в 05:22

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБКвчера в 05:02

Почему падает курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 06:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъвчера в 05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русскомвчера в 05:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВвчера в 05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:37, Ашберн

Комментарии

Музыка

На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне

Вечерний курьер 08:43
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Политика

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
RT на русском 09:09
Гаджеты

Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro

Актуальные Новости 05 марта в 12:28
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве

Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Красная весна 08:47
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Нове-Место

ГЛАС.RU 09:14
Общество

В Москве первый заболевший коронавирусом выписан из больницы

В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом, сообщает Оперативный штаб столицы. Отмечается, что мужчина полностью здоров.
Московский Комсомолец 05:43
Общество

Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Вести.Ru 07:56
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 05 марта в 03:37
Общество

Тарасов просит уменьшить алименты на дочь

Газета.Ru 05:55
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Шоу-бизнес

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

RT на русском 09:12
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Футбол

«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе.
Lenta.ru вчера в 15:28
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Гуф обвинил Джигана в наркомании и посещении стрип-клубов

Гуф решил ответить, опубликовав видео в своем микроблоге, где отмечает, что со стороны Джигана низко выдвигать подобные заявления, а потом подходить к нему в стрип-клубе и просить те же самые запрещенные вещества.
RuNews24.ru 08:16
Политика

Путин заявил, что России требуется сменяемость власти

Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
Газета.Ru вчера в 11:50
Кино

Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal

В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
Kinonews.ru 03:21
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное