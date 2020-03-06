Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ru06 марта в 06:49

Почему падает курс рубля

Rambler News Service06 марта в 06:50

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВ06 марта в 05:00

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москва06 марта в 05:22

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъ06 марта в 05:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 05:08

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 05:02
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью дал комментарий после выездного матча 29-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (1:1).
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Правительство Италии готовит пакет экстренных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
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У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус

У одного из посетителей посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
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В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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В составе победителей два очка набрал защитник Михаил Сергачёв (1+1), а форвард Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
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Роналдинью арестовали за использование поддельного паспорта

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Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

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