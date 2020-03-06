Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Рубль стремительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов от риска и обвального падения цен на нефть

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Газета.Ru06 марта в 07:49

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РБК06 марта в 06:02

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Интерфакс06 марта в 06:25

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

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Коммерсантъ06 марта в 06:31

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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