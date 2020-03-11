Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Хоккей
Воробьев продолжит быть главным тренером «Металлурга»
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«Салават Юлаев» вышел в следующий круг Кубка Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили тюрьму и суд боевиков в пригороде Алеппо
Сирийские военные обнаружили в освобожденном от террористов городе Аль-Касимия в провинции Алеппо тюрьму и «шариатский суд», где боевики приговаривали местных жителей в том числе к смертной казни.
Общество
Глава «Сириуса» Шмелева возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»
Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса», сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации фонда.
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
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Рыбак из ролика «Нормально» рассказал, как похудел на 100 килограммов
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Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на линии разграничения
Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Общество
Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе
Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Футбол
Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»
В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
Энергетика
The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти
Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Общество
Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков
Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
Ирак осудил обстрел американской военной базы
Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Футбол
Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Общество
Россия передала Ирану и КНДР тест-системы для выявления коронавируса
Москва, 12 марта 2020, 04:28 — REGNUM Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.