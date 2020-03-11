Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
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Сидение на корточках оказалось полезным для здоровья
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Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса
Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
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Эксперт поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса
Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев оценил решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса.
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В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
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Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
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Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины
В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
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В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
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На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В военном ведомстве России подтвердили информацию о том, что танки Т-90 М «Прорыв» примут участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
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Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
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«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
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Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
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Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый
Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
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Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
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Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
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Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.