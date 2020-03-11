Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Футбол У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.

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Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

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Экономика Отельерам мешают налоги Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.