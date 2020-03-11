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Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
РБК
  • Вести.Ru1:42
  • Мой Брянск0:45
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.В источнике
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Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

РБК 16:11
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Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

Мой Брянск 04:56
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Доллар превысил отметку в 73 рубля

Lenta.ru 15:10
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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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