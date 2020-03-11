Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

РБК16:11

Доллар превысил отметку в 73 рубля

Lenta.ru15:10

Курс доллара на Мосбирже впервые за четыре года превысил 73 рубля

Газета.Ru15:28

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

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Курс доллара превысил 73 рубля

RT на русском15:12

Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Коммерсантъ15:47

Курс доллара достиг 73 рублей

РИА Новости15:06
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