Финансы
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
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Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva
В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.
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Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
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Little Big исполнит песню для «Евровидения» в «Вечернем Урганте»
Презентация песни, с которой группа из Санкт-Петербурга Little Big будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020», состоится 12 марта, сообщает пресс-служба Первого канала.
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«Интер» отправлен на карантин из-за коронавируса у игрока «Ювентуса»
Миланский "Интер" предпринял шаги для защиты от коронавируса, команда была отправлена на карантин, сообщает официальный сайт команды.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
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Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
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В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Hyundai анонсировал новую Elantra
Южнокорейская марка Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения.
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Путин согласился обнулить свои президентские сроки
Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.
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Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
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В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон удивлён, что гонки не отменяют
Льюис Хэмилтон удивлён, что в Liberty Media решили провести этап, хотя во многих странах отменены крупные события и действуют меры предосторожности.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить в час пик на общественном транспорте
Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Минздрав оценил влияние курса рубля на закупку лекарств
Москва, 12 марта 2020, 08:34 — REGNUM Падение курса рубля в целом не скажется на услугах в сфере здравоохранения в России, заявил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников.
Спорт
Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Экономика
Россияне пытаются заработать на обвале рубля
Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Энергетика
The Washington Post: США проиграют от обрушения цены нефти
Обрушение цены нефти, которое произошло на фоне конфликта интересов России и Саудовской Аравии, негативно скажется на американской экономике.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.