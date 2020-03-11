Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Авто Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо.

Общество Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Энергетика Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Авто Hyundai анонсировал новую Elantra Южнокорейская марка Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения.

Политика Путин согласился обнулить свои президентские сроки Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Автоспорт Льюис Хэмилтон удивлён, что гонки не отменяют Льюис Хэмилтон удивлён, что в Liberty Media решили провести этап, хотя во многих странах отменены крупные события и действуют меры предосторожности.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Финансы Минздрав оценил влияние курса рубля на закупку лекарств Москва, 12 марта 2020, 08:34 — REGNUM Падение курса рубля в целом не скажется на услугах в сфере здравоохранения в России, заявил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников.

Спорт Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.

Экономика Россияне пытаются заработать на обвале рубля Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.

Экономика В США предсказали новый мировой экономический кризис Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.