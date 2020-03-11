Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Курс доллара достиг 73 рублей

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Курс доллара превысил 73 рубля

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Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

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Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

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Курс доллара на Мосбирже впервые за четыре года превысил 73 рубля

Газета.Ru15:28
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:49, Ашберн

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