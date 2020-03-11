Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией. Курс евро вырос на 2,7% — до 82,4 руб. Стоимость барреля нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила $35,9.

Здоровье Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.

Политика Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос» Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.

Здоровье Правительство Украины объявило карантин на три недели Правительство Украины с 11 марта ввело в стране карантин в связи с коронавирусом на три недели.

Политика В Киеве обвинили Россию в желании захватить Украину и Белоруссию Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.

Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Политика Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.