Финансы

АБНАБНВпервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты. Российская валюта продолжает падать вслед за нефтяными котировками.
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Курс доллара превысил ₽75 впервые с февраля 2016 года

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RT на русском12 марта в 09:31

Доллар достиг 75 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ12 марта в 07:23

Курс рубля рекордно упал

Lenta.ru12 марта в 04:10
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