Финансы
АБНВпервые с 2016 года курс доллара превысил 75 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с января 2016 года торговался на отметке выше 75 рублей за единицу американской валюты. Российская валюта продолжает падать вслед за нефтяными котировками.
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Курс доллара превысил 75 рублей после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса
Эхо Москвы12 марта в 11:22
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