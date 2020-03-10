Финансы
РосбалтБиржевой курс доллара превысил 74 рубля, евро — выше 83
По состоянию на 10:30 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,05 рубля к предыдущему закрытию до 73,9950 рубля (ранее превышал в моменте 74 рубля). Курс единой европейской валюты к этому времени подскочил на 1,48 рубля до 83,6325 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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На Московской бирже курс доллара превысил 71,8 рубля, а евро — 81,8 рубля
Новости Воронежа10 марта в 03:47
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