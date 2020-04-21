Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже резко слабеет к доллару США и евро. Так, по состоянию на 10:47 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 88 копеек к предыдущему закрытию до 76,43 рубля.

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Происшествия Власти могут расширить права полицейских По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 2,2K

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