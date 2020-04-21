Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара превысил 77 рублей, евро — 83,5 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 21 апреля, превысил отметку 77 рублей, курс европейской валюты — 83,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара на 12:31 мск повысился на 1,5 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 77,02 рубля.
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В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
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Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
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