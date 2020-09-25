Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля
Смотрите также
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Минздрав РФ может обязать госслужащих делать прививку от гриппа
Известный американский актер Вин Дизель выпустил свою первую песню
Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
«Сбербанк» представил новый логотип, концепцию и название
Москвичей старше 65 лет с 28 сентября призвали оставаться дома
Отец Киркорова госпитализирован в кардиологическое отделение
Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн
Сбербанк направит на дивиденды за прошлый год более 422 млрд рублей
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера
Место крушения сбитого под Тверью истребителя Су-30 сняли с коптера
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Курс евро вновь превысил 90 рублей
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом
В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
Подробнее о событии