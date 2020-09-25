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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
ИА Красная Весна

Курс доллара поднялся выше 78 рублей на Мосбирже

ИА Красная Весна10:24
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости23 сентября в 10:23
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфакс09:59
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 2409:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.
Российская газета05:37
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газетавчера в 14:00
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Власти запустили процесс создания единого строительного госзаказчика

О планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства Хуснуллин заявлял в августе: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК12:00

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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