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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Напавший на людей в Париже мстил за карикатуру в Charlie Hebdo

Задержанный в Париже за нападение на людей близ здания, где раньше размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, признал террористический замысел своей атаки, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.
Интерфакс09:38

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина за подозрение в употреблении запрещённых препаратов.
Честный рейтинг букмекероввчера в 12:50