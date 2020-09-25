Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Задержанный в Париже за нападение на людей близ здания, где раньше размещалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, признал террористический замысел своей атаки, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.
Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Екатерину Глазырину и южнокорейского биатлониста Тимофея Лапшина за подозрение в употреблении запрещённых препаратов.