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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфаксвчера в 09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04

СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже

Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
РИА Новости08:10

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 07:54
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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