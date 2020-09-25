Почему химик Вил Мирзаянов извинился перед Навальным

Мирзаянов еще и извинился перед Навальным, хотя реальные создатели «Новичка» уже заявили, что каяться ему надо за другое, за публикацию формулы яда в открытой печати (в своей книге), после чего синтезировать его можно в любой химической лаборатории.