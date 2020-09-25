С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
Мирзаянов еще и извинился перед Навальным, хотя реальные создатели «Новичка» уже заявили, что каяться ему надо за другое, за публикацию формулы яда в открытой печати (в своей книге), после чего синтезировать его можно в любой химической лаборатории.
Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.