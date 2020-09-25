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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
РИА Новости

Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 10:24
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфаксвчера в 09:59
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
RT на русском

Курс доллара превысил 78 рублей

RT на русскомвчера в 10:03
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
RT на русском03:46
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Почему химик Вил Мирзаянов извинился перед Навальным

Мирзаянов еще и извинился перед Навальным, хотя реальные создатели «Новичка» уже заявили, что каяться ему надо за другое, за публикацию формулы яда в открытой печати (в своей книге), после чего синтезировать его можно в любой химической лаборатории.
Комсомольская правда05:25
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Natus Vincere обыграла Nigma на OGA Dota PIT Season 3

Natus Vincere выиграла европейский коллектив Nigma в открывающем матче OGA Dota PIT Season 3. «Рождённые Побеждать» одолели своих соперников со счётом 2:0, потратив чуть больше 60 минут на две карты.
Нева Спорт23 сентября в 09:11

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28

Capcom изучает возможность выпуска новой Resident Evil на старых консолях

Согласно заявлению, компания рассматривает возможность выпуска Resident Evil Village на консолях текущего поколения, но не может «ничего обещать», так как игра разрабатывается с учетом требований приставок следующего поколения.
ИА Красная Веснавчера в 13:39