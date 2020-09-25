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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
RT на русском

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

RT на русском23 сентября в 10:24
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфакс09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
Экономика сегодня

Впервые с апреля курс доллара составил 78 рублей на Мосбирже

Экономика сегодня10:46
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02

Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54

«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Психологи: сексуальное возбуждение повышает уверенность на свидании

Анализируя записи, психологи пришли к выводу, что те добровольцы, которые получали сексуальную стимуляцию, вели себя расслабленнее, а своего партнера воспринимали как более привлекательного и интересного, передает Naked Science.
Народные новости07:35
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