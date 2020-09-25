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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 10:46
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВвчера в 10:04
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфаксвчера в 09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известиявчера в 09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 24вчера в 09:52
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ruвчера в 10:10

Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Известия18:31
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В ЕС выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине

Харьков, Украина, 26 сентября 2020, 02:50 — REGNUM Соболезнования руководству Украины по поводу авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом, в результате которой погибли 25 человек, выразил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщается на его странице в Twitter.
REGNUM19:50
9

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUMвчера в 04:25
17

В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ruвчера в 12:13
25

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
1

Губернатор посоветовал не расслабляться жителям Тверской области

Напомним, что Игорь Руденя регулярно проводит прямые эфире, вопросы для которых составляют на основе обращений граждан и актуальных тем, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях.
ТОП Тверьвчера в 14:23
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Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
3

Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47
3

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новостивчера в 03:37
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