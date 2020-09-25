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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфакс09:59
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 2409:52
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ
Газета.Ru11:20
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02

«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10